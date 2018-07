FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Lançada no fim de abril nos Estados Unidos, as videochamadas chegaram hoje para usuários brasileiros do Messenger, o aplicativo de chat do Facebook.

Com a nova função, usuários poderão fazer chamadas em vídeo em tempo real como no Skype.

A qualquer momento durante uma conversa de texto, a pessoa pode passar para o modo vídeo selecionando um ícone de câmera que aparece na parte superior da tela, ao lado do de chamadas de voz.

Em um primeiro teste da função, o Link conseguiu realizar uma conversa em vídeo com excelente imagem, mas com dois segundos de “atraso” entre a fala e a recepção na outra ponta.