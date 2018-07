Em 2008, o funcionário do Google Aaron Koblin organizou a criação de um clipe da música “House of Cards” banda inglesa Radiohead. O vídeo foi feito utilizando um enorme aparato tecnológico e várias pessoas se envolveram com a produção. Nesta semana um vídeo semelhante chegou à rede. Desta vez pelas mãos de um produtor inglês chamado Dan Nixon, responsável pelo clipe da banda norte-americana Echo Lake. A diferença é que Nixon usou apenas uma máquina, um acessório de videogame, na verdade. Sim, um Kinect.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

No primeiro vídeo, que captura imagens tridimensionais do vocalista do Radiohead, Thom Yorke, e de amplos cenários exteriores, foram usadas duas tecnologias: uma da Geometric Informatics, que captura imagens 3D com o auxílio de luzes e um um sensor da Velodyne com 64 lasers girando 360 graus a 900 rotações por minuto, para as cenas externas. O trabalho foi intenso e demandou um equipe uma boa estrutura, como se vê pelo making of.

Já no caso da banda Echo Lake, o que surpreende é o produtor ter conseguido um resultado muito próximo ao de Koblin, mas utilizando apenas o Kinect, acessório do videogame Xbox, da Microsoft, que com um sensor detecta movimentos do jogadores e os reproduz no ambiente virtual dos games.

Nixon provavelmente hackeou o produto para utilizá-lo para este fim, assim como o OpenKinectProject, grupo que trabalha em possibilidades criativas em cima da tecnologia da Microsoft. Segundo a FastCompany, Nixon e o co-produtor Dom Jones filmaram a banda usando o Kinect como câmera e, em seguida, gastaram (além dos prováveis €150 euros gastos com o Kinect) “sete semanas” com o Cinder mexendo esteticamente nas imagens para torná-las visíveis e atraentes, como pode se ver no vídeo abaixo.

Echo Lake – Young Silence

Radiohead – House of Cards