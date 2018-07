Cena do filme Star Wars antecipa a tecnologia descoberta pelos cientistas. FOTO: REPRODUÇÃO

Os executivos talvez não possam projetar uma imagem tridimensional de si do outro lado do mundo por enquanto, mas pesquisadores estão um passo mais próximo de imagens 3D em tempo real, com um avanço na tecnologia de hologramas que poderia tornar as videoconferências mais realistas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A equipe de Nasser Peyghambarian, na Universidade do Arizona, anunciou que sua nova tecnologia holográfica pode projetar imagem de quase 360 graus de um objeto em outro local e atualizá-la a cada dois segundos.

Conhecida como telepresença tridimensional, a tecnologia resolve alguns dos problemas dos atuais hologramas, que criam uma ilusão de tridimensionalidade mas excluem a vista por trás do objeto, diz Peyghambarian, cujo estudo foi publicado pela revista Nature.

“Mostramos o objeto 3D de maneira muito parecida ao que a pessoa veria se olhasse em torno dela. É o mais perto possível do modo pelo qual vemos na realidade, se comparado a outras tecnologias”, afirmou Peyghambarian, que também trabalha para a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, em entrevista por telefone.

Ele afirmou que o primeiro uso da tecnologia poderia acontecer no cinema, dada a popularidade de filmes 3D como “Avatar”.

“Prevemos muitas aplicações, entre as quais, por exemplo, a fabricação de aviões e automóveis. Os projetistas poderão olhar o holograma e realizar seu design em tempo real, realizando mudanças e acompanhando os resultados na hora”, disse Peyghambarian.

Cirurgiões de diversas partes do mundo também poderiam participar juntos de operações complexas, disse.

Para criar o holograma, câmeras registram imagens em cores, de múltiplos ângulos, e as enviam por uma linha de Ethernet. No modelo de laboratório, as imagens são projetadas em um painel de plástico transparente e atualizadas a intervalos de alguns segundos.

As futuras telas serão planas e ficarão montadas sobre uma mesa; o sistema criará a ilusão de óptica de que a imagem está flutuando por sobre a tela.

No caso da tecnologia 3D, uma imagem é projetada para um olho e perspectiva diferente para o outro, o que explica o uso de óculos especiais. Já com o holograma, óculos especiais são desnecessários e o número de perspectivas só é limitado pelo número de câmeras em uso.

/ Julie Steenhuysen (REUTERS)