O acordo deve ser anunciado nas próximas semanas, segundo a CNet, nove meses depois que os vídeos de artistas da Warner Music foram tirados do ar depois que o prazo de renegociação de acordos de licença de reprodução acabou.

No auge da confusão, clipes do Death Cab for Cutie (foto acima) foram retirados do site da própria banda pela gravadora. Isso aconteceu porque ela embedava os vídeos a partir do YouTube.