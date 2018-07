Apenas vídeos carregados dentro da rede social serão reproduzidos. FOTO: REUTERS Apenas vídeos carregados dentro da rede social serão reproduzidos. FOTO: REUTERS

O Facebook não vai mais rodar vídeos de outros sites, como YouTube e o Vimeo, dentro da rede social. A mudança faz parte de uma padronização do site que será implementada de forma gradual em todo o mundo.

Ao invés de carregar o vídeo dentro da rede social, será gerado um link, como já feito com notícias de outros sites. O usuário será redirecionado para os sites de origem do link em outra guia, seja no desktop ou no celular.

De acordo com a assessoria do Facebook, a mudança será para melhorar a experiência de vizualização do usuário.A rede social acredita que os vídeos funcionam melhor na plataforma nativa deles.

Os únicos vídeos que continuarão rodando dentro das timelines do Facebook são os publicados diretamente na rede social, pela opção “Carregar Vídeo”.