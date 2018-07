A empresa de mensuração comScore lançou seu relatório de estatísticas sobre vídeos online na internet americana nessa segunda-feira, 16. Os sites do Google, impulsionados pelo YouTube, continuam isolados em primeiro – foram 143,2 milhões de espectadores únicos, uma leve queda se comparados aos 144,5 milhões de junho – e são seguidos pelas páginas do Yahoo, com 55,1 milhões (contra 44,9 milhões do mês passado).

—-

A novidade fica por conta do Facebook, que avançou uma posição no ranking e assumiu o terceiro lugar entre os sites mais acessados para se assistir a vídeos. A rede social passou a Microsoft e chegou aos 46,6 milhões de espectadores únicos, 3,6 milhões a mais de que última mensuração.

Em números gerais, houve um ligeiro crescimento no número de americanos que veem vídeos online: foram 178 milhões de usuários únicos em julho, um milhão a mais que no mês passado. Neste mês, cada pessoa assistiu a uma média de 14,7 horas de vídeos online.E 84,9% do total do público da internet norte-americana viu algum vídeo online.

Pela primeira vez, a comScore também divulgou as estatísticas de vídeos publicitários. Os americanos viram algo em torno de 3,6 bilhões de vídeos de propaganda em julho, com o Hulu gerando o número o maior número deles.

O Tremor Media Video Network apareceu em segundo na classificação geral (a maior entre as redes de vídeos publicitários) com 452 milhões de visualizações, seguido pelo BrightRoll Video Network (248 milhões) e pelos sites da Microsoft (232 milhões). Os anúncios em vídeo atingiram 27% do total da população americana em uma média de 44,5 vezes durante o mês.