SÃO PAULO – A quantidade de vídeos que se amontoam no seu feed de posts no Facebook aumentou 3,6 vezes em 2014. O número dado pelo Facebook é comemorado pela empresa, que incentiva a veiculação de vídeos na rede social.

Em 2013, a empresa fez uso de artilharia pesada para se colocar como uma das maiores plataformas de vídeos da atualidade. Naquele mês, vídeos publicados através da rede passariam a ser executados automaticamente, para isso bastava o usuário descer a barra de rolagem da página. O resultado óbvio disso foi uma explosão do número de visualizações que os vídeos obtiveram pelo site.

Em setembro, a empresa somava 1 bilhão de visualizações mensais sobre vídeos. Se comparado ao YouTube, o Facebook ainda está muito para trás, já que a companhia de vídeos do Google afirma contar com 6 bilhões de usuários que consomem 6 bilhões de horas de vídeo todo mês.

O Facebook tem vantagem sobre o YouTube em pelo menos um quesito: mobile. A parcela de vídeos “consumidos” por usuários ligados em seus celulares ou tablets dentro da rede social (65%) é maior do que os do YouTube (40%). Segundo o Facebook, em 2014, o número de vídeos postados por pessoa subiu 75% globalmente. A rede social contabiliza 1,3 bilhão de usuários em sua plataforma.

Em dezembro, veio um forte golpe contra os concorrentes. O Facebook anunciou que vídeos do YouTube e do Vimeo não rodariam mais na página da rede. Ao clicar, o usuário seria redirecionado para uma página externa em uma nova guia. Atualmente, ao clicar no vídeo, o conteúdo era executado no próprio Facebook.

A expectativa do Facebook é de que cada vez mais anunciantes e produtores de conteúdo usem vídeo – formato cada vez mais popular na internet, consumido principalmente por seu público mais jovem – para transmitirem suas mensagens.