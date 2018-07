SÃO PAULO – Um dos principais sites para assistir vídeos na internet, o Vimeo, passou muitos anos sem um sistema que fosse capaz de detectar se o conteúdo exibido em seu site possuía copyright. Com isso, usuários subiam no site filmes inteiros, programas de TV e até partidas esportivas. Entretanto, o serviço anunciou que a festa vai acabar.

Desenhado para “respeitar os limites da lei de copyright e o trabalho criativo de outros autores”, o Copyright Match captura um trecho do áudio do filme e o compara com uma biblioteca de áudios e vídeos, procurando por infrações de direitos autorais. Caso alguma irregularidade seja encontrada, um e-mail com um alerta é enviado ao usuário.

A empresa, entretanto, sabe o que o Copyright Match pode cometer injustiças, detectando problemas em vídeos que usam material de terceiros de modo legal, e criou um sistema de “apelações”. O site também disponibilizar uma biblioteca de áudio para os usuários.

Para analistas, o novo sistema é uma tentativa de crescimento do Vimeo, que lançou há pouco tempo um serviço interessante: o Vimeo on Demand, que deixa espectadores pagarem diretamente aos criadores de seus vídeos favoritos.