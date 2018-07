Vincent Van Google?

O artista norte-americano Bill Guffey nunca andou pelas ruas de Londres, Nova York ou Barcelona. Nunca visitou os canais de Amsterdã, na Holanda, os vinhedos da França e muito menos viu o pôr-do-sol em Florença, na Itália. Isso não impediu, no entanto, que ele pintasse esses locais. Se para muitos a pintura de paisagens exige a presença do artista, para Guffey basta o Google. Assim como os mestres do passado, ele viajou o mundo inteiro pintando o que via. A diferença? Ele não tirou os pés de sua casa, no Kentucky.

06/10/2009 | 17h44

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo