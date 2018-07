Aquisição do Twitter registra vídeos curtos e funciona paralelamente ao microblog

SÃO PAULO – Um aplicativo para produzir vídeos curtos, de no máximo seis segundos. Um Instagram em movimento. Essa é a proposta do Vine, lançado nesta quinta-feira, 24, para download gratuito em iPhone e iPad.

A startup foi comprada no ano passado pelo Twitter, mas só aparece agora. Dick Costolo, CEO do Twitter, inaugurou a ferramenta em um tweet ontem.

Embora seja ligada ao Twitter, a ferramenta para produzir vídeos curtos funciona como uma rede social paralela, não sendo apenas um recurso novo. Com o aplicativo você tem seu perfil e seguidores, mas pode compartilhar o vídeo no Twitter ou no Facebook. Para facilitar o caminho, é possível associar sua conta do Twitter com a do Vine.

A diferença do Vine para aplicativos semelhantes é a possibilidade de fazer cortes no vídeos. Após iniciar uma filmagem você tem que manter pressionado o botão de gravação, permitindo seis segundos contínuos ou então uma série de pequenos trechos.

Ainda não há previsão, mas a novidade deve chegar para o Android em breve.

Veja alguns exemplos:

Steak tartare in six seconds. vine.co/v/bOIqn6rLeIDvia @dhof — dick costolo (@dickc) janeiro 23, 2013

mixing gnarly basslines today vine.co/v/b55LOA1dgJU — The Glitch Mob (@theglitchmob) janeiro 23, 2013