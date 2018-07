Twitter lançou versão do aplicativo de vídeos curtos para o sistema operacional do Google

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta segunda-feira (03/06) uma versão do seu aplicativo de vídeos curtos Vine para o sistema Android.

Apesar de ainda não contar com todos os recursos já existentes na versão para iOS, como gravação com a câmera frontal, menções e hashtags – que, segundo o Twitter, serão disponibilizadas nas próximas semanas por meio de atualizações – o Vine para Android tem um recurso exclusivo: câmera com zoom.

Esse é o primeiro de outros recursos exclusivos para o sistema Android que serão incorporados ao Vine. Em comunicado, o Twitter informou que tem planos para lançar outras ferramentas exclusivas para a versão.

O aplicativo já está disponível para download na loja Google Play.

