Rede social de vídeos de até seis segundos tem 40 milhões de usuários; a maioria deles, nos EUA

SÃO PAULO – Não é só o Orkut que está fazendo aniversário nesta sexta-feira, 24. O Vine, rede social do Twitter que permite aos usuários postar vídeos de até seis segundos, completa um ano de existência.

A princípio, a ideia podia parecer que não iria muito adiante: afinal, o que podia ser dito em filmes de seis segundos, que só podem ser enviados por dispositivos móveis e não tem quase nenhuma edição – a não ser uma repetição infinita.

Mas, em seu primeiro ano, o serviço conquistou 40 milhões de usuários – a maioria deles nos Estados Unidos.

“Nós sabíamos que os vídeos precisavam ser curtos, por razões técnicas, criativas e também de atenção”, diz Colin Kroll, co-fundador do Vine.

“Acabou dando certo”, acredita ele em entrevista ao Guardian. No texto, a publicação inglesa diz que o Vine ajudou a criar uma nova maneira de se fazer vídeos, com piadas internas, esquetes e brincadeiras que só quem assiste os seis segundos consegue entender.

O próprio site preparou uma retrospectiva de seus primeiros 365 dias, com alguns dos vídeos mais importantes e mais compartilhados de sua breve história.

Presidencial

Um dos vídeos mais famosos já feitos no Vine foi o recado que o presidente dos EUA, Barack Obama, mandou ao BatKid, uma criança de São Francisco que se fantasiava de Batman.

Na última quinta-feira, foi a vez da presidente Dilma Rousseff estrear no serviço, com um video que mostrava os estádios brasileiros para a Copa do Mundo de 2014.