SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta terça-feira, 30, uma atualização para a versão iOS do aplicativo de vídeos curtos Vine. A partir de agora, quem possui um iPhone pode gravar imagens também com a câmera frontal do celular. A escolha da câmera é feita ao clicar em um ícone com duas setas na parte inferior esquerda do aplicativo. Também é possível alternar entre as duas câmeras na hora de gravar um único vídeo.

Jack Dorsey, fundador do Twitter e entusiasta do sistema, publicou na sua conta um vídeo com a câmera frontal para a divulgar a novidade.

A atualização também permite marcar outras pessoas nos comentários. Para isso, basta digitar @ e o nome do usuário, da mesma forma como é feita a marcação em outras redes sociais.

O Vine foi lançado no dia 24 de janeiro depois de ter sido comprado no ano passado pelo Twitter. A ferramenta funciona como uma rede social paralela, com um aplicativo próprio. Nos Estados Unidos, o Vine é considerado a grande promessa dos próximos anos.

