SÃO PAULO – Com duas semanas de idade, o Vine, novo app lançado pelo Twitter, agora é restrito a maiores de 17 anos. A exigência da comprovação da idade para utilizar a ferramenta é uma modificação presente na versão 1.0.5 do app e apareceu após a enxurrada de conteúdo pornográfico que começou a ser postado.

Antes, a idade indicada para o uso do Vine era acima de 12 anos. A polêmica do conteúdo pornográfico ganhou destaque quando uma falha fez com que material pornográfico fosse parar no conteúdo indicado pelos editores.

Ainda que a inclusão do aviso possa ser facilmente ignorada com um mentiroso ‘ok’, essa é uma forma de manter o aplicativo na App Store.

Recentemente, o app 500px foi banido da loja da Apple por conta de uma problema semelhante e só voltou depois de acrescentar o mesmo recurso.

Além dessa modificação, as outras novidades da atualização do Vine são a possibilidade de compartilhar o vídeo no Twitter ou no Facebook após sua publicação, a possibilidade denunciar ou bloquear uma conta e a correção de outros pequenos bugs.

O Vine promete? Uma análise inicial e bem humorada do Buzz Feed, logo no dia de sua estreia, classificou o app como entediante. Agora, com algum tempo de uso, a perspectiva mudou um pouco. Em análise para a revista inglesa Wired, Matt Honan aposta que o Vine será um recurso grande no futuro, uma ferramenta com potencial para o jornalismo e para trabalhos artísticos. Falta só um impulso – sejam famosos utilizando o app ou um acontecimento equivalente à Primavera Árabe no Twitter.

O Vine está disponível na App Stores e em breve deve ganhar versão para Android.

