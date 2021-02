Dida Sampaio/Estadão Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ)

Há uma lógica diretamente ligada à estrutura das redes sociais no vídeo que custou a prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ). Silveira é, dentre os bolsonaristas, um tipo ainda mais agressivo do que o padrão do grupo já uns tantos tons acima do normal. Mas, neste vídeo em que deseja uma surra aos ministros do Supremo embalado por atos institucionais da ditadura, sua agressividade não é apenas um ato político antidemocrático. É, também, uma técnica conhecida de fazer com que a audiência potencial do filmete seja maior. A intenção lá atrás, quando se tornou conhecido pelo gesto de quebrar a placa da vereadora assassinada Marielle Franco durante a campanha, também era a mesma.

O algoritmo, o código de computador que seleciona quem será exposto a que foto, texto, vídeo, compreende muito da natureza humana. É uma inteligência artificial que compreende nossas fraquezas. E uma delas é que, quando a pressão sobe e a adrenalina corre, ligamos o alerta. Ficamos mais atentos quando as emoções são fortes. Quem nos deixa mais indignados, nas redes sociais, ganha mais pontos para aparecer mais. Silveira sabe disso, como o sabe Carlos Bolsonaro quando opera as contas de seu pai, o presidente da República. Como sabem quaisquer influenciadores.

A esperança que a internet trazia quando surgiu é de que o debate político seria democratizado. Não seria mais necessário ter uma verba imensa para contratar as melhores pesquisas, as mais capazes equipes de vídeo e assim costurar publicidade eleitoral de primeira. O mercado de ideias enfim se realizaria, utopicamente, permitindo que nos diálogos constantes da praça digital as melhores emergissem pela criação de consensos. A democracia é tão bonita nos livros e tão difícil na prática. Pois a entrada da inteligência artificial no jogo confirmou as previsões só pela metade. De fato, não é preciso mais dinheiro para se sobressair. Mas as regras do jogo fazem com que no mercado das ideias real sejam os mais radicais que chamam a atenção.

Para prender Silveira, o ministro Alexandre de Moraes fez uma leitura perigosa do princípio de flagrante. Se o vídeo está no YouTube e pessoas estão constantemente expostas a ele, então o crime é continuado. Como já disse alguém, se isso for verdade, quem tem Twitter, tem medo. Tudo o que já se escreveu na rede e ficou pode ser usado para criar o flagrante. Interpretação à parte, Moraes — e os outros dez ministros do STF que concordaram com a decisão de prender o deputado — está certo em se preocupar. Nada é mais radical politicamente do que um ataque à democracia. É defender o rompimento do regime, o fim da liberdade, da igualdade de direitos.

A violência, afinal, pode começar retórica, pode ser um truque para deslumbrar o algoritmo e assim conquistar mais curtidas e visitas. Mas ela não fica só aí. A violência retórica ilude eleitores e constrói eleitorado. Nós, os brasileiros, entendemos de ditadura — só na República tivemos três. A de Deodoro e Floriano, a de Vargas e a dos generais. Podemos dizer com tranquilidade que não entregam países melhores. A última nos deixou um legado de analfabetos e hiperinflação que custou à democracia uma década para resolver. Ainda assim, até porque no tempo das fake news até a história é falsificada, tem gente convencida de que ditadura é bom jogo.

A lição que os EUA de Donald Trump nos deixou é que a violência iniciada no algoritmo tampouco para na conquista de um nicho de eleitorado. Ela vai além, se torna real e invade Parlamentos. O Centrão que abra o olho — é como eles também.

*É JORNALISTA