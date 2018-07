A DM9DDB (criadora da campanha e ganhadora do título ‘Agência do Ano’, em Cannes) decidiu, agora, criar um viral para revelar quem estava por baixo da fantasia do tal Godzilla, que na verdade chama-se Galileu e – acredite – tem até perfil no Orkut.

Confira:

