Depois do Dilma Boy e da Obama Girl, mais um vídeo bem-humorado de um fã de político varre a internet

SÃO PAULO – Há quatro anos surgia a “Obama Girl”, um moça que gravou um videoclipe amador intitulado “Crush on Obama” (algo como “Tenho uma queda pelo Obama”), declarando todo seu amor ao presidente dos Estados Unidos. O vídeo rodou a internet e incentivou agora, durante a sua reeleição, o surgimento de um “Obama Boy“.

Após declarar publicamente seu apoio ao casamento gay, Barack Obama se tornou alvo de todos os tipos de comentários. A aparição de um viral era questão de tempo.

Postado nesta segunda-feira, 11, o vídeo conta com mais de 110 mil visualizações.

“Eu tenho uma queda pelo Obama, não posso esperar minha alma gêmea, Barry você é o melhor candidato; mal posso esperar para vê-lo sendo durão com o Romney nos debates, por que você não atende o telefone?, tenho uma queda pelo Obama”, diz a música (veja o vídeo abaixo).

Será que essa mania pega? Veja os vídeos abaixo, incluindo a nossa versão de adulador de candidatos à presidência (lembram-se do Dilma boy?)

Obama boy

Obama girl

Dilma boy

/com informações da AFP