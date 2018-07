Durante o final de semana que passou, um vírus atingiu muitos usuários do Orkut. Várias comunidades publicaram links encurtados que redirecionavam as pessoas para uma página de recadastramento na rede social. Ao colocar usuário e senha, as informações iam direto para as mãos de hackers.

Foram várias as comunidades que disseminaram os links maliciosos. Desde uma que anunciava a morte do humorista (e agora deputado federal) Tiririca até outras que de cara pareciam mais suspeitas como “Não delete meu Orkut” ou “Recadastre seu Orkut agora!”. Essas últimas duas se amparavam em uma corrente de e-mails que percorreu a web informando que o Google irá desativar perfis que não estejam ativos. A empresa já afirmou que não irá deletar nenhum usuário do Orkut, seja ele ativo ou não.

Quem detectou o golpe foi o blog brasileiro Google Discovery, que também captou as imagens abaixo (essa comunidades já foram deletadas pelo Google):