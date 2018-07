O computador central da companhia aérea espanhola Spanair que detectava falhas nas aeronaves estava com vírus quando uma de suas aeronaves caiu exatamente há dois anos. Das 172 pessoas que estavam a bordo, apenas 18 sobreviveram no que foi considerado um dos piores desastres aéreos do país.

A máquina, localizada na sede da empresa em Palma, era responsável por emitir sinais de aviso quando registrasse três problemas técnicos semelhantes no mesmo equipamento.

No entanto, o avião registrou dois avisos de falha no dia 19 de agosto e uma terceira no seguinte, dia do acidente. O problema é que a empresa demorava 24 horas para anotar os erros registrados pelas aeronaves. Só quando o mecânico acessou o computador para efetuar o registro, foi que ele se deu conta de que o monitor havia sido inutilizado pela ação de cavalos de tróia.

A investigação sobre as causas definitivas do acidente se arrastam desde 2008, e seu relatório já possui cerca de 12 mil páginas, segundo informações do jornal espanhol El País.