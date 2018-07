Um poderoso vírus ameaça os smartphones na China que utilizam o sistema operacional Android, criado pelo Google, e poderia se tornar o vírus mais sofisticado a já atacar aparelhos móveis até hoje, disseram nesta sexta, 31, pesquisadores de segurança.

A empresa de antivírus Lookout Mobile Security estima que o número de telefones infectados pelo vírus, conhecido como Geinimi, varia entre dezenas de milhares a centenas de milhares.

Os pesquisadores disseram que o vírus ainda não provocou nenhum problema maior e que não estava claro quais seriam os objetivos dos criadores do vírus.

“Ainda não está claro qual o propósito dele”, disse Kevin Mahaffey, diretor de tecnologia da Lookout. “Poderia ser qualquer coisa, desde uma rede de publicidade à tentativa de criar uma rede de ‘bots’”, afirmou.

Uma rede de ‘bots’ é um exército de computadores “escravos”, usado para lançar ataques e derrubar sites ou enviar mensagens de spam.

No entanto, o surgimento do Geinimi traz uma preocupação de que hackers estejam deixando de focar os ataques por computador para se concentrar em dispositivos móveis, já que cada vez mais os usuários armazenam dados importantes em seus equipamentos.

Os telefones se contaminam com o Geinimi quando os usuários baixam aplicativos que escondem o vírus, de acordo com os pesquisadores da Lookout e da Symantec.

Os programas infectados incluem versões dos games Monkey Jump 2, President vs Aliens, City Defense e Baseball Superstars 2010, segundo a Lookout.

Os pesquisadores disseram que até agora só encontraram aplicativos infectados em lojas de aplicativos de terceiros destinadas ao mercado chinês. As versões originais dos aplicativos, vendidas na loja oficial do Android, a Android Market, a princípio estavam livres do vírus, segundo eles.

