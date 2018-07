Falsa mensagem que promete habilitar ferramenta de bate-papo em vídeo é vírus que acessa informações pessoais

SÃO PAULO – Mal foi lançado e o serviço de chat em vídeo do Facebook já é usado para espalhar um vírus dentro da rede social, segundo o site Naked Security.

Uma mensagem falsa aparece no mural do usuário, sugerindo que ele clique em um link para habilitar as conversas por vídeo. Além de não instalar o plugin correto, ao clicar no link, permite-se o acesso a dados pessoais e que a mensagem maliciosa seja replicada no mural de todos os contatos do usuário.

“Portanto, se você ver o link e a mensagem em inglês ‘enable video calls’ não clique”, alerta o autor do artigo.

Segundo o anúncio do Facebook na semana passado, quando o novo serviço foi lançado, logo a ferramenta estará disponível para todos os usuários. Enquanto isso, ela pode ser testada por aqui. Segundo Rodrigo Schmidt, engenheiro de software brasileiro que há três anos trabalha na rede social e participou do desenvolvimento dos novos recursos de chat, o próprio Facebook irá instalar um plug-in (que acessa a câmera e o microfone do computador) no navegador no momento que o usuário for utilizar o serviço pela primeira vez.