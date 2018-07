Chamado de Ramnit, o vírus afetou, na maioria, usuários do Reino Unido e da França. Brasileiros também teriam sido roubados

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

Malware. Usuários do Reino Unido foram os mais afetados

SÃO PAULO – Um vírus chamado Ramnit roubou mais de 45 mil senhas de usuários no Facebook, segundo a empresa de segurança virtual Seculert. Os principais usuários afetados são do Reino Unido e da França (veja gráfico acima). Senhas de brasileiros também teriam sido roubadas, de acordo com a companhia de segurança Eset, citada pelo site it Web.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Seculert suspeita que os cibercriminosos por trás do ataque estejam usando as credenciais obtidas para acessar a conta dos usuários na rede social e distribuir links maliciosos aos amigos — com o objetivo de aumentar o alcance do vírus. Além disso, os cibercriminosos estão aproveitando o fato de que os usuários tendem a usar a mesma senha em vários serviços na web para ganhar acesso a redes corporativas, diz a Seculert em seu blog.

Descoberto em 2010, o Ramnit foi descrito pela Microsoft Malware Protection (MMPC) como uma família de programas de código malicioso (malware) que infectam o computador por meio de arquivos executáveis no Windows ou arquivos HTML.

A Seculert lembra que, em julho de 2011, a Symantec estimou que variações do Ramnit responderam por 17,3% de todas os ataques de malwares; e, no mês seguinte, a Trusteer revelou que o malware estava sendo usado para cometer fraudes financeiras.