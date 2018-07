Malware disfarçado de mensagem de voz pode roubar senhas e dados privados dos usuários do aplicativo

Aviso semelhante ao visualizado acima é a porta de entrada para o malware Kuluoz A.27

SÃO PAULO – Uma ameaça à segurança dos usuários de dispositivos móveis está se espalhando nesta quinta-feira, 3, a partir do programa de mensagens instantâneas Whatsapp.

Enviada no serviço como “You have a new voicemail” (ou seja, “você tem uma nova mensagem de voz”), “1 New Voicemail” (“1 nova mensagem de voz”) ou “4 New Voicemails” (“4 novas mensagem de voz”), a armadilha inclui um botão play, que redireciona o usuário a diversas URLs, que contém um arquivo suspeito para download – a tal mensagem de voz.

Ao baixar o arquivo, entretanto, o usuário descobre que se trata do Trojan Kuluoz A.27, conhecido por roubar senhas e dados privados. A informação foi divulgada pela empresa de segurança digital Avira.

Caso você receba a mensagem, fique atento: afinal, as mensagem de voz do Whatsapp são reproduzidas dentro do aplicativo, e não podem ser baixadas por fontes externas. Basta apenas fechar e mensagem e deletá-la para evitar que o problema se espalhe.