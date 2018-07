A Visa, maior bandeira de cartões de crédito do mundo, anunciou hoje que os pagamentos via celular com a tecnologia NFC já estão disponíveis comercialmente para os bancos. A bandeira vai usar a solução “In2Pay microSD”, desenvolvida pela empresa DeviceFidelity.

Com a tecnologia, basta aproximar o celular do terminal de pagamento na hora de pagar. Por enquanto, somente alguns modelos de telefone aceitam o chip. Entre eles, estão o BlackBerry, o iPhone e o Samsung Vibrant Galaxy. Segundo a Visa, o objetivo é adicionar outros modelos de telefones nos próximos meses.

Os bancos que quiserem usar a tecnologia devem oferecer aos seus clientes um pequeno cartão que pode ser inserido no telefone celular para habilitar a função de dispositivo de pagamento. A tecnologia é compatível com os terminais de pagamento sem contato Visa payWave, já instaladas nos estabelecimentos comerciais no mundo inteiro.

No Brasil, as credenciadoras Cielo e Redecard anunciaram nos últimos meses parcerias com operadoras de telefonia móvel para transformar o celular em cartão de crédito. A Cielo fechou acordo com a Oi para criar uma joint venture, enquanto a Redecard fechou com a Vivo.

/AGÊNCIA ESTADO