Começa nesta segunda-feira a maior feira de tecnologia do mundo, trazendo os avanços do setor

A maior feira de eletrônicos abre as portas nesta segunda-feira, em Las Vegas, para as mais recentes novidades da tecnologia. A Consumer Electronics Show (CES) de 2013 abriga lançamentos de marcas consolidadas como Samsung e LG, mas também reserva espaço para pequenas empresas que prometem mexer com o mercado tradicional.

A convenção dos eletrônicos é focada em algumas categorias: automóveis, câmeras, aparelhos móveis, computadores e, principalmente, televisores. É na CES que boa parte das fabricantes exibe protótipos e lança produtos.

Das grandes, não estarão presentes a Apple, que nunca pisou ali, e a Microsoft, que anunciou em 2012 o fim da sua participação. A empresa foi uma das maiores expositoras nos últimos anos – a palestra com o CEO Steve Ballmer abria a feira e já era tradicional. Mas é provável que a ausência dela não afete o prestígio da CES, realizada desde 1967.

Das novidades esperadas para a CES, ainda não é possível vibrar com grandes inovações. O que se vê são atualizações de recursos já apresentados nos dois últimos anos.

No setor de televisores, por exemplo, há uma grande expectativa sobre as chamadas Ultra HDs ou 4K, que são TVs com resoluções quatro vezes maiores do que as TVs de alta definição atuais. A tecnologia já era vista na CES de 2012.

A disputa continua em torno de quem consegue colocar mais pixels em telas cada vez maiores. No páreo, estão as sul-coreanas Samsung e a LG, que prometem bons anúncios. A LG apresentou na semana passada sua TV Oled de 55 polegadas e a Samsung fez questão de soltar propagandas de um “grande produto” que promete “uma verdadeira inovação de design para TV”.

Outra área que carrega a herança do ano passado é a dos carros. Os automóveis seguem ganhando sistemas online cada vez mais inteligentes que interagem com o motorista e com dispositivos móveis. A empresa Vestion trará uma amostra de como esse futuro automotivo poderá ser. A companhia norte-americana exibirá o carro conceitual e-Bee, baseado em um Nissan Leaf. Ele tem motor elétrico e leva todas as funcionalidades digitais para a estrada. Painéis com lembretes, botões que atendem chamadas para seu celular, sinal Wi-Fi interno e reconhecimento facial.

Além disso, quem acompanhar as novidades da CES certamente vai se deparar com novas plataformas de conteúdo, para TV e celulares. Uma vez que os avanços do hardware já não são um apelo comercial tão forte, a tendência é investir em serviços. Há rumores de que a Intel vai estrear um serviço de TV durante o evento. E a Canonical vai demonstrar o Ubuntu OS, a versão para smartphone do seu sistema operacional baseado em Linux, o Ubuntu.

Fora essas novidades, sistemas de controle por gestos também vão estar presentes e devem se fixar como uma das tendências para este ano. Resta ver se as principais novidades virão das grandes empresas ou das miúdas, que podem, como têm feito, surpreender e dar o tom da inovação em 2013.

O que esperar da CES

TV - O filé da CES é sempre as TVs. O que se verá por lá são telas ainda maiores e com resoluções também mais definidas. Os grandes nomes serão LG e Samsung, mas a Westinghouse deve chamar a atenção com sua Ultra HDTV de 110 polegadas

Tablet - O ano que passou foi certamente um dos grandes para os tablets, com a chegada de modelos bons e mais baratos do que os anteriores. Na CES, são esperados ainda mais modelos, com mais resolução e processadores mais fortes

Automóveis – Audi, Ford e Chevrolet estarão por lá, assim como a Hyundai, que deve exibir seu carro equipado com NFC, um sensor de proximidade que permite ligar o motor, ajustar o assento e abrir as portas usando apenas o celular

Smartphone - Aparelhos com telas flexíveis, que trocaram o vidro pelo plástico, serão reapresentados em versões melhoradas. Também são esperadas aplicações como pagamentos por celular e comunicação do telefone com outros objetos

Novos Hardwares - Óculos, um controle remoto gerenciado por voz, sensores de movimentos e todo tipo de bugiganga conectada devem surgir como protótipo na CES, como um relógio digital com tela de toque e aplicativos que conversa com seu smartphone e ainda pausa a música do aparelho de som

