PARIS – O conglomerado francês Vivendi, que controla a GVT no Brasil, anunciou hoje planos de fazer uma reestruturação “radical” para se tornar uma empresa menor e focada em conteúdo e mídia.

Durante convenção anual de acionistas da Vivendi, o presidente do conselho, Jean-René Fourtou, disse que a empresa venderá um ou dois ativos com o objetivo de levantar recursos antes de uma possível oferta pública de sua operadora telefônica SFR. Segundo Fortou, qualquer decisão de listar a SFR viria depois da reestruturação, que tem como objetivo adaptar o grupo à brutal guerra de preços no mercado francês.

A venda de ativos seria usada para “beneficiar os acionistas”, disse Fourtou, acrescentando que a Vivendi também vai procurar estabelecer uma liderança mais permanente, após a renúncia do ex-executivo-chefe Jean-Bernard Lévy, em junho último.

Em meados de março, a Vivendi anunciou a suspensão do plano de vender a GVT, operadora brasileira de telefonia móvel e internet de banda larga. As informações são da Dow Jones.

