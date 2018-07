Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – Clientes da rede móvel da operadora Vivo enfrentaram problemas para usar o celular nesta quarta-feira, 16, em quatro Estados: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em nota à imprensa, a companhia informou que “parte de sua rede de sinalização IP” apresentou instabilidade a partir das 12h15, o que afetou a rede móvel.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A falha atingiu ainda a rede fixa. “Os clientes da rede fixa, com centrais privadas convergentes de São Paulo, também podem ter sido afetados”, afirma a Vivo. A empresa não forneceu mais detalhes sobre a falha e diz apenas que as redes “estão sendo gradualmente recuperadas”.

No Twitter, alguns usuários da operadora usaram a hashtag #vivofail (falha da vivo, em inglês) para reclamar da interrupção do serviço de telefonia. As queixas estão relacionadas à impossibilidade de fazer ou receber ligações.

Claro

Na tarde de terça-feira, 15, serviços da Claro também apresentaram falha. Ao ligar para o número da operadora (1052), a reportagem ouvia a seguinte mensagem: “A equipe técnica está trabalhando para normalizar os serviços de fazer e receber ligações em Guarulhos, Franco da Rocha, Mauá, Osasco, região metropolitana de São Paulo, Bragança Paulista, Atibaia, Itatiba, Nazaré Paulista, Jundiaí e região.” Segundo a assessoria de imprensa da Claro, a instabilidade na rede durou em torno de duas horas.