SÃO PAULO – A operadora de telecomunicações Vivo, empresa do grupo Telefônica Brasil, quebrou, em 1o de dezembro, a marca de 70 milhões de habilitações móveis, após ter encerrado o mês anterior pouco abaixo desse número, informou a companhia em comunicado.

A Telefônica Brasil afirmou, também, no comunicado que o grupo ultrapassou em novembro a marca de 85 milhões de clientes, se contabilizados os de telefonia e banda larga fixa no Estado de São Paulo e os de TV paga.

Desta forma, isso faz da Telefônica Brasil a maior empresa do grupo Telefónica em número de clientes nos 25 países em que atua, ressaltou o comunicado.

Segundo dados divulgados no início desta semana pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Vivo fechou novembro com 69.982.227 acessos móveis.

Segundo os analistas Jacqueline Lison, Gustavo Perez e Rodrigo Faria, do Banco Fator, “o resultado da Vivo (em número de habilitações em novembro) foi satisfatório, em linha com a estratégia de maior agressividade comercial para acelerar o crescimento do número de assinantes no segmento pré-pago, após consolidar a base pós-paga”.

