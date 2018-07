Multas somam R$ 3,9 milhões e foram aplicadas por departamento de defesa do consumidor do Ministério da Justiça

Luci Ribeiro

BRASÍLIA - O Departamento de Proteção de Defesa do Consumidor (DPDC), órgão da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, multou nesta terça-feira, 9, as operadoras Vivo e TIM celular por publicidade enganosa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A Vivo foi punida com multa de R$ 2,260 milhões referente a infrações praticadas durante a promoção ‘Vivo de Natal’. Já a TIM pagará multa R$ 1,654 milhão por publicidade enganosa na campanha ‘Namoro a Mil’. As decisões são assinadas pelo diretor do Departamento, Amaury Oliva, e estão publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira, 9.

Para aplicar as sanções, o DPDC considerou, nas duas situações, “a gravidade e a extensão da lesão causada a milhares de consumidores em todo o País, a vantagem auferida e a condição econômica das empresas”. As operadoras devem depositar o valor das multas em favor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

/ AGÊNCIA ESTADO