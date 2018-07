Araraquara, Guarulhos, Itu, Osasco e Ribeirão Preto passam a contar com o serviço

RIO DE JANEIRO – A Vivo, operadora de telefonia móvel do grupo Telefônica Brasil, iniciou nesta terça-feira a oferta de serviços 4G em mais cinco cidades do Estado de São Paulo, e espera chegar a 60 cidades do país até o fim do ano, informou um executivo da empresa.

Os serviços de telefonia móvel de quarta geração da Vivo começaram a ser oferecidos nas cidades de Araraquara, Guarulhos, Itu, Osasco e Ribeirão Preto.

A oferta nesses municípios foi iniciada antes do prazo estabelecido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), de 2016 para cidades como Itu, informou o diretor comercial da Telefônica para a regional paulista, João Truran.

“Adiantamos a oferta em várias cidades de São Paulo devido à aceitação do mercado ao 4G”, disse Truran.

Até agora, a Vivo oferece 4G em 27 cidades do país, sendo 17 em São Paulo. A meta é chegar a 60 até o fim do ano, disse o executivo, que preferiu não informar quais serão os próximos municípios a ter o serviço disponível.

O 4G ainda é incipiente no Brasil, com cerca de 174,1 mil acessos, sendo que a banda larga móvel como um todo fechou junho em 77,4 milhões de acessos, segundo dados da Anatel. A Vivo diz deter 46,8% de participação nos acessos 4G no país.

A maior empresa do setor no Brasil iniciou a oferta dos serviços de quarta geração nas cidades sede da Copa das Confederações e em São Paulo no fim de abril.

Até 2014, a empresa prevê investir R$ 24,3 bilhões em infraestrutura de rede para melhorar seus serviços de voz, 3G e 4G, informou Truran.

/ Reuters