SÃO PAULO – A Vivo manteve a liderança do mercado de internet móvel de quarta geração (4G) em junho com uma fatia de 46,8% do total de acessos deste segmento de telefonia, que terminou o mês passado com 174.084 mil acessos, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Vivo ampliou sua base de usuários 4G de 56,3 mil acessos em maio para 81,5 mil em junho. A segunda posição segue com a Claro, mas seguida de perto da TIM. A fatia de mercado da Claro terminou junho em 20,6% e a da TIM em 20,2%.

Segundo a Anatel, os acessos de 4G da Claro saíram de 24,6 mil em maio para 35,9 mil em junho, enquanto os da TIM subiram de 24,1 mil em maio para 35,1 mil em junho.

A Oi, cujos dados foram divulgados pela primeira vez na mediação de junho, encerrou o mês passado com uma fatia de mercado de 12,1%, com um total de 21,3 mil acessos.

Em junho ante maio, quando foram registrados 105,2 mil acessos, o mercado de 4G cresceu 65,4%. No entanto, a base é distorcida pela falta de informações da Oi até maio.

