Segundo Anatel, Brasil terminou julho com 267 milhões de linhas móveis ativas, 1,26 milhão a mais que em junho

RIO DE JANEIRO – O Brasil terminou julho com 266,999 milhões de linhas de telefonia móvel ativas, com adição de 1,26 milhão no mês, mostraram dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quarta-feira, 28.

A expansão da base sobre junho foi de 0,47%, enquanto o crescimento em 12 meses ficou em 4,1%.

Do total de linhas móveis no país em julho, 211,54 milhões são linhas pré-pagas, representando 79,23% do total, enquanto 55,45 milhões são pós-pagas, ou 20,77% do total. A banda larga móvel totalizou 80,99 milhões de acessos, dos quais 257,2 mil são terminais 4G.

O total de linhas pré-pagas subiu 1,2% em 12 meses, enquanto o de linhas pós-pagas avançou 16,9%.

A Vivo manteve a liderança no mercado, com participação de 28,69%, acima dos 28,67% em junho, com 76,59 milhões de linhas.

Já a TIM, segunda no ranking, ficou com 27,22% de fatia de mercado, frente a 27,17% no mês anterior, com 72,68 milhões de linhas.

A Claro, da América Móvil, registrou participação de 24,97% no mês passado, queda frente aos 25,01% em junho, com 66,68 milhões de assinantes.

Já a Oi ficou com 18,66% de participação, abaixo dos 18,71% de junho, com 49,82 milhões de assinantes.