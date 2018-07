Com comodidade do sistema USSD, a operadora espera que clientes pré-pagos façam mais recargas

SÃO PAULO – A Telefônica Vivo espera reduzir os custos com as recargas de telefone celular, cujo volume mensal de operações ultrapassa 50 milhões, a partir de uma parceria com a multinacional de pagamentos PayPal. Os clientes da Vivo poderão realizar o envio e o recebimento de pagamentos por meio de seus aparelhos celulares, assim como efetuar a recarga dos dispositivos no próprio telefone. “É um novo meio de pagamento para facilitar a recarga”, afirmou o diretor-geral da operadora, Paulo Cesar Teixeira, em entrevista a jornalistas. O executivo evitou, porém, divulgar metas de crescimento deste serviço dentro do negócio de dados da companhia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O novo serviço poderá democratizar o pagamento online, sobretudo entre as classes de renda mais baixa, na opinião do diretor-executivo de marca, novos negócios e estratégia da Vivo, Christian Gebara. “O mobile payment é uma grande tendência”, afirmou, destacando que mais de 80% da base de clientes de telefonia celular é do tipo pré-pago. O cliente, para fazer pagamentos e recarregar a conta precisará estar vinculado à PayPal. Para isso, precisará realizar um cadastro via internet.

Não há cobrança dos clientes pela recarga dos créditos. Já para os pagamentos, será debitado um valor de R$ 1,00 por transação de pagamento a pequenos comerciantes, como manicures, ou prestadores de serviços, como taxistas. O presidente da PayPal na América Latina, Mario Mello, disse que as taxas cobradas para quem receber o pagamento ficarão entre 5,4% a 6,4%, dependendo da transação, e com disponibilização 24 horas.

O serviço permite transações de pagamento via qualquer aparelho celular, por meio de uma tecnologia similar a utilizada em mensagens de texto (SMS), inclusive para os modelos mais simples, com tecnologia GSM, sem necessidade de acesso à internet.

Todas as operações, a cargo da PayPal, serão protegidas e monitoradas por uma equipe antifraude. Segundo as empresas, as informações dos clientes são armazenadas de acordo com critérios internacionais de proteção de dados.

MAIS TRANSAÇÕES

Os serviços de recarga de crédito para aparelhos celulares deverão puxar as transações financeiras da parceria entre a Telefônica Vivo anunciada hoje com a PayPal. “A experiência inicial (do cliente) será da recarga. A modalidade de envio e recebimento de pagamento é muito nova aos consumidores e ainda precisamos divulgar”, afirmou Mario Mello.

O pagamento das recargas via celular será realizado no final do mês por meio da fatura do cartão de crédito. Inicialmente, a tecnologia desenvolvida pela PayPal será exclusiva para a Vivo, por um prazo que não foi revelado pelos executivos. As recargas não serão cobradas dos clientes, já para transferências de valores a prestadores de serviços ou pequenos comerciantes no envio ou recebimento dos pagamento por meio do celular será debitado dos clientes um valor de R$ 1,00.

O foco da PayPal é atingir aproximadamente 70% da base de clientes pré-pagos da Vivo, que contam com algum

tipo de cartão de crédito. A base pré-paga da Vivo soma 58,5 milhões de clientes, de um total de 75,7 milhões de suas operações móveis. Cerca de 82% da base de telefonia móvel brasileira é composta por clientes pré-pago. Já a PayPal encerrou o ano passado com 3 milhões de clientes e mais de 30 mil varejistas cadastrados.

Mello aposta na adesão do mecanismo. Ele relembrou que, quando foi criado o cartão de débito, há alguns anos, era questionado se os consumidores iriam migrar para nova modalidade de pagamento. “O cliente não precisará mais sair de casa para fazer a recarga. O quiosque de recarga será a casa. A ideia também é que as pessoas não precisem andar com dinheiro no bolso”, afirmou.

Em termos de valores disponíveis para as transações, os executivos da Vivo e PayPal não deram um teto para as movimentações financeiras. No entanto, o sistema de transferência poderá ser travado em caso de suspeitas de fraude. Além disso, as transações finaceiras serão realizadas por meio de uso de senhas de acesso.

O diretor-geral da Telefônica Vivo, Paulo Cesar Teixeira, evitou dar prazo para a disseminação dos serviços na base de clientes, assim como metas de expansão. “Vamos usar esse serviço para aumentar as recargas e ampliar a receita com meios de pagamento, além de oferecer um diferencial aos nossos clientes”, afirmou.

/Rodrigo Petry (Agência Estado)