BRASÍLIA – A Vivo poderá oferecer serviço de telefonia fixa em todo o Brasil, menos no Estado de São Paulo. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou nessa quinta-feira, 19, o pedido da Telefônica para transferir suas autorizações no restante do País para a Vivo, que faz parte do mesmo grupo empresarial.

Desta forma, a Telefônica continuará oferecendo o serviço de telefonia fixa apenas nas cidades paulistas, enquanto a Vivo poderá ofertar assinaturas nas demais Unidades da Federação, abrindo espaço para pacotes de serviços móveis e fixos, a exemplo dos que já são comercializados por outras companhias.

/ Eduardo Rodrigues (Agência Estado)