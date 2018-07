“O desenvolvimento da auditoria web foi uma demanda também das agências de publicidade”, explica Pedro Martins Silva, presidente do Instituto Verificador de Circulação (IVC), que começou a operar no País no início do mês.

A empresa é a primeira do Brasil que oferece serviços do tipo. Ela não mede a audiência – mas, sim, certifica se essa mensuração foi feita adequadamente. Checa se os números que você apresenta são reais.

O IVC analisa dois relatórios: um com os números do próprio site que usa o serviço e outros de ferramentas de web analytics como Certifica, Google, Omniture, Predicta e Webtrends.

Além disso, segundo Martins Silva, a empresa faz testes de “procedimentos e conformidades” e também a exclusão de acesos inválidos – tráfego interno, robôs e pop-ups. “A audiência pode ser inflada. Isso é possível por meio do uso de robôs, que visitam o website continuamente”, explica o presidente do Instituto.

Qualquer site ou blog pode contratar o serviço. Mas por que você pagaria R$ 500 mensais – nos planos mais baratos, que auditam sites pequenos – para ter a certificação? Martins Silva aposta que essa é a tendência do mercado publicitário na hora de escolher onde empregar os recursos na rede.

“Anunciantes aumentam o rigor para escolher o destino dos investimentos e desejam dados técnicos que comprovem que os recursos são usados de acordo com o planejamento de mídia de campanhas publicitárias”, explica.

Será que as agências começarão a pedir números auditados ao escolher em quais sites anunciar? O tempo vai dizer.

Para conhecer o IVC: www.ivcweb.org.br