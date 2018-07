Enquanto “Exterminador do Futuro: A Salvação” não chega (o filme estréia na sexta-feira, 5), que tal dar um tapa no visual à la Schwarzenegger? Um dos muitos sites criados para a promoção do filme permite exatamente isso. Experimente!

E por falar em “Exterminador”, a produção teve uma campanha de divulgação bastante intensa na web, envolvendo Twitter, sites falsos, canal no YouTube, game online multiplayer, etc. Em suma, eles atiraram para todos os lados e estavam bem ruins de mira.

No site oficial é possível encontrar links para boa parte dessas – e algumas outras – iniciativas. Entretanto, nenhuma ação fez tanto barulho quanto o chilique dado pelo protagonista do filme, Christian Bale, e que ganhou até remix. Quer dizer, vários.

Pra terminar fique com o último trailer da produção, que é bem mais ou menos. E aproveitando, qual a sua expectativa para o filme?

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/5M-7UMoNkQ8" width="560" height="340" wmode="transparent" /]