Um grupo de rap sul-africano que canta na língua africâner está tomando a internet com suas letras explícitas, performances provocantes e com o uso que faz do ciberespaço para promover sua música.

O site criado pelo grupo Die Antwoord (A Resposta) recebeu milhões de visitas nos últimos quatro dias, paralisando o servidor no qual estava hospedado, depois de o grupo ter sido destaque nos blogs www.boingboing.net e www.dlisted.com.

O grupo toca a música autodescrita como “Zef” –termo em africâner que significa algo como caipira -, com letras explícitas em africâner e inglês que vêm suscitando algumas reações chocadas na comunidade africâner da África do Sul, em sua maioria conservadora.

O número de fãs do grupo no site de relacionamento social Facebook dobrou nos últimos dias, e um dos vídeos do grupo já foi visto mais de 200 mil vezes no YouTube.

“Nosso site recebeu cerca de 3 milhões de visitas nos últimos dias. No primeiro dia ele entrou em pane. Tivemos que pagar 3.000 rands (391,1 dólares) ao provedor de Internet, e ficamos quebrados”, disse o vocalista da banda, conhecido apenas como Ninja.

O primeiro álbum da banda pode ser ouvido no site, www.dieantwoord.com, que desde então foi transferido para um servidor americano para enfrentar o tráfego pesado.

O Die Antwoord também criou uma base grande de fãs no site de microblog Twitter. Alguns dos tweets compararam o grupo ao rapper Eminem.