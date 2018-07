FOTO: Divulgação/Avatoys FOTO: Divulgação/Avatoys

SÃO PAULO – Um divertido serviço que já existe em cidades como Tóquio e Londres, a fabricação de miniaturas personalizadas a partir da impressão 3D, começa a ganhar opções em São Paulo.

A mais nova será inaugurada em 21 de agosto pela empresa Avatoys no MorumbiShopping. Trata-se de um quiosque onde consumidores podem encomendar bonecos de si mesmos, preparados através d a impressão 3D.

FOTO: Divulgação/Avatoys FOTO: Divulgação/Avatoys

Para produzir o avatar físico de 10 a 14 centímetros de altura (com preços entre R$ 150 e R$ 250), o consumidor é fotografado por cinco câmeras de 14 megapixels posicionadas em diferentes alturas enquanto gira sobre uma plataforma móvel. São feitas 60 imagens no total.

De acordo com o fundador e diretor-geral da Avatoys, Caio Alegre, o processo de registro do corpo da pessoa demora 15 segundos. O executivo garante um alto nível de detalhamento, que reproduz até dobras da roupa que a pessoa está vestindo.

As imagens são enviadas para um estúdio da Avatoys, onde são convertidas em um boneco de resina dura. O processo dura até cinco dias úteis e o produto final pode ser retirado no próprio MorumbiShopping.

Alegre diz que o serviço deve ganhar mais dois quiosques até o fim do ano, sendo um fora de São Paulo.

Entusiasta da impressão 3D, Alegre encara a novidade como uma forma de tornar a tecnologia mais “acessível”, levando-a para além do âmbito profissional e mais próximo do usuário comum.

No Shopping Ibirapuera já existe há alguns meses um quiosque da Miniature 3D que oferece um serviço parecido. Mas, em vez de uma reprodução miniaturizada do corpo inteiro do cliente, a empresa coloca apenas o rosto em cima de pequenos bustos de personagens como um jogador de futebol ou um soldado do exército (ver imagem acima).

Outra empresa de São Paulo, a 3D Mini, lançou no mês passado o serviço Mini You, para a fabricação de miniaturas de resina.

A técnica da companhia é diferente da usada pela Avatoys. O corpo da pessoa é “lido” por feixes de laser de escâneres, técnica bastante utilizada na captura tridimensional de objetos ou pessoas. Para fazer o escaneamento, o consumidor precisa ir até o estúdio da 3D Mini em Santana, zona norte de São Paulo.

As miniaturas da Mini You começam em 10 centímetros de altura e os preços, em R$ 149,90.