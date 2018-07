YouTube negocia para oferecer serviço pago de filmes na íntegra

Especulações à parte, vamos aos fatos. Na semana passada Chad Hurley (foto acima), confundador e principal executivo do YouTube, esteve de passagem pelo Brasil e conversou com o Link a respeito dos seus planos para o canal de filmes do site. “Para oferecer filmes mais recentes, lançamentos em DVD, por exemplo, precisamos introduzir novos modelos de transações financeiras no site. Além disso, acredito que as pessoas não querem consumir esse tipo de conteúdo em seus computadores e sim em suas salas. Portanto, é preciso uma melhor integração da internet com a televisão para que isso se torne mais popular e disseminado”, afirmou.

Ainda é cedo para comemorar. Afinal, quais os filmes que estarão disponíveis? Quanto custará para assistir cada título? Nos EUA, onde há vários e fortes concorrentes, o YouTube conseguirá se sobressair? São perguntas, por enquanto, ainda sem respostas. Além disso, as estimativas dão conta de um valor entre US$ 3 e US$ 4 por filme assistido via streaming. Parece muito alto, uma vez que a Netflix declarou recentemente que o custo para transmitir um filme por streaming tem caído cada vez mais e atualmente gira em torno de poucos centavos de dólar.

E você pagaria para ver filmes no YouTube?

