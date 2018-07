O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez na quarta-feira, 21, uma visita com jeito de evento de campanha à sede da rede social Facebook, numa tentativa de reacender a vibração juvenil que marcou sua candidatura presidencial em 2008.

Os democratas admitem que, para se reeleger em 2012, Obama precisará mobilizar muitas das mesmas forças que o apoiaram em 2008: um exército de eleitores jovens e entusiasmados, e também um grande contingente de eleitores independentes.

Em visita à sede do Facebook, na Califórnia, Obama buscou enfatizar seus vínculos com dezenas de milhões de pessoas que adotaram as redes sociais como método prioritário de comunicação.

“Meu nome é Barack Obama, e eu sou o sujeito que fez Mark (Zuckerberg) vestir paletó e gravata”, disse o presidente, referindo-se ao fundador do Facebook, de 26 anos, conhecido por seu estilo despojado — ele foi ao evento de tênis, jeans e gravata.

A brincadeira ocorreu no início de um encontro virtual com eleitores, em que Obama — que tirou o paletó — respondeu a várias perguntas sobre como pretende reduzir o déficit orçamentário dos EUA, que deve chegar a 1,4 trilhão de dólares neste ano.

A proposta de Obama para isso é reduzir gastos públicos e aumentar a carga tributária para os norte-americanos mais ricos – como é o caso de Zuckerberg e do próprio Obama. “Por mim, tudo bem”, disse o jovem empresário.

Após o evento na sede do Facebook, Obama participaria de eventos democratas para a arrecadação de doações em San Francisco, e depois passaria por Las Vegas e Los Angeles antes de regressar na sexta-feira a Washington.

Jon Krosnick, professor de ciência política da Universidade Stanford, disse que aparecer ao lado de Zuckerberg é algo que pode melhorar a imagem de Obama junto aos jovens.

“Isso por si só é um caminho para re-energizar essa jovem geração, o que pode ser crucial para que ele seja reeleito”, disse Krosnick.

Obama saiu em campanha para defender seu plano de redução do déficit enquanto políticos e o mercado tentam se recuperar da ameaça feita pela agência Standard & Poor’s de rebaixar a nota de crédito AAA dos EUA.

Um possível rival republicano de Obama em 2012, o ex-governador de Massachusetts Mitt Romney, disse que a S&P na verdade “rebaixou a presidência de Obama”, e que Obama deveria se reunir com funcionários da agência de rating para tentar recuperar a confiança deles.

O presidente propôs cortar 4 trilhões de dólares do déficit orçamentário dos EUA ao longo de 12 anos, por meio de cortes nos gastos e aumento dos impostos sobre os norte-americanos mais ricos –plano que é fortemente rejeitado pelos republicanos.

A questão de como reduzir o déficit subiu para o topo da agenda política das campanhas a presidente e no Congresso de 2012. Democratas e republicanos estão ansiosos por conseguir apoio para suas respectivas propostas.

Obama anunciou seu plano na semana passada e, desde que declarou formalmente sua candidatura à reeleição, no início desta semana, vem testando argumentos a apresentar ao público.

Sua viagem de três dias à Califórnia e ao Nevada lhe dará uma oportunidade de interagir com eleitores em relação à redução do déficit e outras questões econômicas, ao mesmo tempo em que levanta fundos para sua campanha.

Dados de pesquisas divulgados na quarta-feira sugerem que ele poderá encontrar plateias receptivas. Uma pesquisa ABC News/Washington Post com 1.001 eleitores mostrou que 72 por cento são favoráveis ao aumento dos impostos sobre os norte-americanos mais ricos e 78 por cento são contra a redução dos benefícios de saúde dos idosos. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais.

De acordo com analistas, o próprio fato de focar tanta energia política sobre o déficit já constitui uma mudança importante.

“Hoje isso é tudo de que todo o mundo vem falando: reduzir o déficit”, disse Nigel Gault, economista da Global Insight. “Os termos do debate mudaram. Isso é um avanço.”

Mas tanto Obama quanto os republicanos continuam a ver sua credibilidade questionada por críticos externos.

Dois dias após o aviso dado pela S&P, o jornal francês Le Monde publicou um artigo na quarta-feira em que o economista-chefe do FMI, Olivier Blanchard, disse que falta aos EUA um plano de redução do déficit de médio prazo que seja digno de crédito./REUTERS