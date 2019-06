Bruno Romani/Reprodução Flogão deu prazo para que usuários baixem fotos postadas no serviços

Depois de encerrar suas atividades na segunda, 24, colocando um ponto final em um período da internet brasileira, o Flogão revelou que ainda é possível baixar um arquivo com as fotos postadas no serviço. Em um comunicado, o serviço diz que é possível baixar as imagens até 15 de julho.

A empresa não dá os detalhes do processo, mas é possível supor que usuário terá que lembrar seu e-mail e senha - o que não deve ser muito fácil para gente que compartilhou pelo serviço a adolescência nos anos 2000. Publicamente, já não é mais possível acessar nenhuma página do Flogão.

O Flogão foi fundado em 2004 pelo programador carioca Cristiano Costa e chegou a ter 25 milhões de visitas mensais e 7 milhões de perfis no seu auge. Nos últimos anos, tinha virado recanto de nichos bem específicos: caminhoneiros, buseiros (fãs de ônibus), pipeiros (fãs de pipa) e jogadores de Tibia.