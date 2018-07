LONDRES – A Vodafone fechou um acordo para comprar a Ono, maior operadora a cabo da Espanha, por 7,2 bilhões de euros (US$ 10 bilhões), no mais recente movimento do grupo britânico para reconstruir suas operações europeias com a oferta de banda larga.

A Vodafone disse nesta segunda-feira que o acordo irá permitir que ela ofereça uma combinação de telefonia móvel e fixa, TV paga e banda larga em um de seus maiores mercados na Europa, fortemente atingido por competição e pelos efeitos de uma longa recessão.

O acordo é a terceira compra da Vodafone de um ativo europeu de banda larga fixa em dois anos, e permitira à empresa oferecer uma faixa crescente de serviços e descarregar parte de seu tráfego móvel na rede de cabo da Ono.

Os fundos de investimentos Providence Equity, Thomas H. Lee Partners, CCMP Capital Advisors e Quadrangle Capital detêm 54% da Ono.

/REUTERS