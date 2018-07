Com escritório no Brasil, a Vostu responde à Zynga e a acusa de ter copiado jogos como ‘FarmVille’ e ‘Café World’

SÃO PAULO – A Vostu, maior produtora de jogos voltados para atender usuários de redes sociais no Brasil, está rebatendo o ataque jurídico da concorrente Zynga, feito em junho, que a acusava de plagiar o jogo CityVille com o seu MegaCity. A Vostu, com escritório em Nova York e no Brasil, além de uma equipe de desenvolvimento na Argentina, enviou um documento de 59 páginas acusando a rival de ter copiado outros jogos. “A Zynga não pode reivindicar proteção de direitos autorais sobre um material que a Zynga, originalmente, não criou”, diz o texto.

A Vostu é a maior empresa de games sociais da América Latina e possui cerca de 35 milhões de usuários no Brasil, com 25 milhões só no Orkut.

A empresa argumenta que os elementos dos jogos que a Zynga questiona nem são “protegíveis” e nem foi a Zynga quem os criou. Para a Vostu, os pontos citados são comuns a outros tantos jogos. A Vostu, que realmente possui jogos muito parecidos não só com os da Zynga, mas com os de todas as outras empresas do setor, se defende alegando mostrar “diferenças significativas em estilo, jogabilidade e recursos” em relação aos games da Zynga. “Essas diferenças refletem a enorme independência criativa, o esforço e a capacidade dos designers da Vostu” e elogia o trabalho da equipe em adaptar os jogos aos contextos “cultural e demográfico” do Brasil.

Aponta-se, ainda, que o ataque da Zynga é estratégico e por três razões:

- A Zynga chega ao mercado brasileiro e “pretende ocupar o lugar de líder da Vostu” no setor;

- O ataque coincide com a entrada da Vostu no Facebook, plataforma tradicionalmente ocupada pela Zynga;

- A oferta pública de ações (ou IPO, quando a empresa abre seu capital e passa ter suas ações vendidas na Bolsa) da Zynga está próxima, época em que a empresa “deve encarar sondagens e questionamentos legais”.

* Atualização às 15h04 em 22/07/2011

Nota enviada pela Vostu ao Link:

“A brasileira Vostu, líder no desenvolvimento de jogos para redes sociais no Brasil, anuncia que entrou com uma réplica judicial ao processo da Zynga, empresa que atua no mesmo segmento. O processo está correndo na Corte para o Distrito Norte da Califórnia, nos EUA. A ação judicial é uma resposta a um processo anterior movido pela Zynga contra a Vostu, alegando que a empresa brasileira teria cometido plágio de seus jogos. No novo processo, a Vostu mostra que diversos games de diferentes desenvolvedores, possuem lay-out semelhante. O argumento é que a Zynga não pode exigir copyright sobre objetos e lugares reais e que estão no cotidiano das pessoas, como cadeiras ou fazendas, por exemplo. A Vostu reafirma ao mercado sua postura ética e seu compromisso com os mais de 50 milhões de usuários brasileiros de seus produtos.”

Ambas empresas fizeram uso de imagens comparativas (veja abaixo as apresentadas pela Vostu) entre seus jogos para reforçar seus argumentos.

Comparação entre jogos que simulam a construção de cidades. Em parênteses o mês e ano de publicação do jogo pela empresa

Comparação entre jogos nos quais o jogador é o dono de uma cafeteria

Após usar essa imagem, a Vostu publicou outra apontando os games de mesmo estilo publicados por outras empresas em datas anteriores às da Zynga.

Para ler o documento apresentado pela Vostu, clique aqui (em inglês).

