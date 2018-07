Apenas 0,06% dos usuários opinaram sobre mudanças propostas pela rede no uso de dados pessoais e envio de mensagens

SÃO PAULO – O Facebook acaba de ficar menos democrático. Uma votação sobre mudanças no uso de dados pessoais, permissões para o envio de mensagens e o próprio sistema de votação contou com a participação de apenas 0,06% do público da rede social (o equivalente a 660 mil pessoas). A votação foi aberta no último dia 3 e finalizada nesta segunda-feira, 10.

—-

Apesar de cerca de 90% dos que votaram terem se oposto às mudanças desejadas pelo Facebook, a baixa participação significou que não houve quórum para que sua vontade fosse legitimada. Pelas regras, eram necessárias pelo menos 30% do total de usuários, ou seja 300 milhões de participantes. No entanto, muitos usuários afirmaram sequer saber da votação em andamento, reclamando da maneira tímida como as informações foram divulgadas.

Com as mudanças propostas pelo Facebook, dados de usuários podem ser compartilhados entre todos os serviços que pertencem à rede, especialmente o Instagram. O envio de mensagens a usuários por qualquer um está liberado, embora estes ainda terão mecanismos de filtragem à disposição. Outra novidade é que o sistema atual de votação, acionado após um tema proposto pelo Facebook passar dos 7 mil comentários, deixará de existir.

O Facebook, porém, não fechará completamente os canais de opinião dos usuários. A empresa declarou que buscar um retorno mais qualitativo dos usuários, que poderão enviar dúvidas diretamente ao diretor de privacidade Erin Egan ou à equipe que cuida das políticas do site.

Uma empresa de auditoria irá agora estudar os resultados para assegurar sua legitimidade.