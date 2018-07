O maior festival de animação da América Latina, o Anima-Mundi, que rolou na semana passada no Rio de Janeiro e fica do dia 22 a 26 em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil e no Memorial da América Latina, ainda está com os cadastros abertos para votação do júri-popular na categoria Anima Mundi Web. Basta assistir aos 20 finalistas, disponíveis no site, e votar no seu preferido. O resultado será anunciado no domingo, junto com a escolha do júri profissional.

Embora o site estivesse fora do ar na noite desta quarta, um dos organizadores do festival Marcos Magalhães, explicou que o problema tinha sido causado por um possível excesso de acessos e já estava sendo resolvido. Na manhã desta quinta, a maioria das seções já estava funcionando.

Marcos explicou que a versão web do concurso já é realizada desde 2000. “Neste ano, foram 200 inscritos ao todo. Os vencedores ganham R$1.500 cada um”, disse. Além dessa categoria, o festival premia também animações feitas no celular, desde 2005. Os vencedores deste ano, que foram anunciados no Rio de Janeiro, foram O Segredo do Artista, escolhido pelo júri popular, e A Roda, a escolha do júri profissional.