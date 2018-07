Computador da nave que saiu do sistema solar na quinta-feira, 12, tem 240 mil vezes menos memória que celular da Apple

Nave foi lançada ao espaço em 5 de setembro de 1977 FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Ao ultrapassar a fronteira do sistema solar na quinta-feira, 12, a Voyager 1 alcançou um novo marco na história da exploração do espaço. Entretanto, a espaçonave não tem uma tecnologia tão avançada quanto pode se pensar.

Lançada em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 tem apenas 40 kilobytes de memória, 240 mil vezes menos que os 16 gigabytes ostentados pelo iPhone 5. Os computadores da nave são capazes de processar 8 mil instruções por segundo – coisa ínfima para a maioria dos smartphones, que em média lidam com 14 bilhões de instruções por segundo.

O sistema de transmissão da Voyager 1 também parece um pouco obsoleto se visto com os olhos de hoje: para se comunicar com a Terra, é usado um emissor de 22,4 Watts, o equivalente à energia de uma lâmpada de geladeira. Ao chegar aqui, entretanto, após 17 horas viajando na velocidade da luz, o sinal se reduz a 0,2 bilionésimo de Watt.

No que diz respeito à bateria, entretanto, a Voyager 1 dá um banho de desempenho no iPhone: seu suprimento de energia usa plutônio, e foi feito para ficar 88 anos funcionando – o que significa que ainda haverá comunicação com a nave durante algum tempo.

Algumas de suas funções, porém, foram desabilitadas: é o caso da câmera fotográfica, uma vez que a nave se encontra em um ambiente tão escuro que seria impossível obter imagens de lá. Outra curiosidade sobre a nave é a “Gravação Dourada” – um disco com dados sobre a civilização terrestre, para serem lidos por alienígenas que encontrarem a nave.

Entre os dados da gravação, estão 115 imagens de homens e animais, saudações em 55 línguas diferentes, uma mensagem do ex-presidente americano Jimmy Carter e uma seleção de 90 minutos de música, que inclui de Beethoven e Mozart a Chuck Berry.