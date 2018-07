O Google anunciou a aquisição de uma empresa chamada Phonetic Arts, que desenvolveu uma tecnologia de síntese de diálogos para games.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Baseada no Reino Unido, a Phonetic Arts chegou a um algoritmo capaz de transformar um diálogo em uma ‘biblioteca de fala’. Abastecendo o banco de dados com algumas centenas de gravações de determinada pessoa, o sistema consegue quebrá-las em pedaços menores e então gerar novos diálogos que aparentemente soam muito realistas (nada de Microsoft Sam).

O Google tem investido bastante em iniciativas na área de reconhecimento de voz e de transcrição automática de áudio — basta observar as legendas automáticas do YouTube que foram disponibilizadas há pouco tempo, ou mesmo a busca por voz disponível nos telefones com Android. Provavelmente, o Google deve usar a tecnologia desenvolvida pela Phonetic Arts para fazer suas vozes automatizadas – por exemplo, aquelas do Google Translate – soarem mais humanas.