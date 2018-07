Sem vuvuzela…

…com vuvuzela

Mais uma gracinha do YouTube, desta vez em clima de Copa do Mundo. O maior site de vídeos online do mundo adicionou em seu player um ícone no formato de uma bola de futebol. Basta clicá-lo para ligar as onipresentes vuvuzelas sul-africanas. Não serve para nada, mas com certeza fará muita gente perder ainda mais tempo no site só para ouvir o zumbido cornetas em cima do vídeo que quiser – e provavelmente repetirá o incidente quando o Google (dono do YouTube) colocou o Pac Man em sua página de abertura, fazendo milhões de pessoas perder minutos de trabalho em todo planeta.

O botão da vuvuzela fica no canto inferior direito dos vídeos