Após trabalhos em Hollywood, Padilha e Moura voltam a se encontrar. FOTO: Estadão

SÃO PAULO – A nova produção original da Netflix terá coração verde-amarelo. Prevista para o começo de 2015, a série “Narcos” contará em 10 episódios a vida do traficante colombiano Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura. A direção vai ficar por conta de José Padilha, em uma reedição da bem sucedida dupla dos dois filmes de “Tropa de Elite”.

Realizada pela produtora Gaumont International Television, a série deve ter suas filmagens iniciadas em breve na Colômbia, com a promessa de trazer uma nova perspectiva sobre o Cartel de Medellín, que já foi uma das organizações de tráfico mais ambiciosas e violentas do mundo.

“José e Wagner criaram juntos um dos mais sofisticados retratos da criminalidade e da corrupção do governo na série Tropa de Elite. Sua versão da saga de Escobar será muito diferente do que já se viu”, disse o chefe de conteúdo do Netflix, Ted Sarandos.

Padilha, por sua vez, acrescentou que a “intenção da série é mostrar como a cocaína se tornou um problema nos EUA e na Europa a partir de Medellín”.