NOVA YORK – O Walmart, a maior cadeia no varejo do mundo, anunciou nesta terça-feira, 26, o lançamento de seu serviço de streaming de filmes. Os filmes estarão disponíveis para serem assistidos na plataforma online Vudu no mesmo dia em que forem lançados em DVD pela loja.

O gigante dos supermercados indicou também que, a partir desta terça-feira, integrará o Vudu a seu portal na internet. No site, os clientes poderão navegar por uma biblioteca de mais de 20 mil títulos, que poderão ser assistidos via streaming ou baixando o arquivo.

O Walmart, que há um ano e meio comprou o Vudu, agora, entra com uma forte concorrência contra Netflix e iTunes, até então os suportes mais populares para assistir a filmes e séries online.

Por enquanto, os preços do novo serviço estarão entre US$ 0,99 e US$ 5,99 para aluguel e a partir de US$ 4,99 para compra de um filme e, ao contrário do popular videoclube “em casa” norte-americano Netflix, não haverá uma opção de assinatura mensal. Assim, a plataforma se aproximará mais do modelo da loja virtual da Apple, que cobra US$ 3,99 por aluguel e US$ 14,99 por compra. O formato 3D será mais caro (entre US$ 3,99 e US$ 6,99 por aluguel e entre US$ 11,99 e US$ 21,99 por compra).

O anúncio do Walmart também ocorre pouco depois que Netflix anunciou que aumentará suas tarifas em até 60% e começará a cobrar separadamente títulos em streaming e aluguel dos seus quase 23 milhões de clientes nos Estados Unidos. Os usuários do Netflix atualmente pagam uma mensalidade de US$ 7,99 pelo serviço de DVDs e o catálogo online, que, a partir de setembro, custarão US$ 15,99 pelo primeiro pacote e US$ 9,99 pelo segundo.

O Walmart já fracassou em 2005 ao tentar lançar um videoclube “em casa” através da rede, o Video Download Store, assim como em 2006, quando tentou criar uma plataforma de download de títulos online com tecnologia da Hewlett-Packard (HP).

